Sevgili İkizler, bugün tüm enerjini ortaklık ilişkilerine kaydırabilirsin. Mars'ın Oğlak burcuna geçişi, finansal konularda başkalarıyla paylaştığın alanlarda daha stratejik ve soğukkanlı kararlar almanı sağlıyor. Belki bir borcu yeniden yapılandırmak, bir kredi başvurusunda bulunmak veya mirasla ilgili konuları çözüme kavuşturmak gibi somut adımlar atmanın zamanı geldi.. Artık yüzeysel konuşmaların ötesine geçip yıl bitmeden kendi ekonomik özgürlüğünü elde etmek isteyebilirsin.

Tabii bu durumda iş hayatında da prim, komisyon veya tazminat gibi gelirler üzerine yoğunlaşabilirsin. Eğer bir iş yeri sahibi isen ödemelerden olabildiğince kısmaya odaklansan da Mars etkisinde paranın cebinden çıkacağını bilmelisin. Öte yandan maaşlı bir çalışansan, alacakların biraz daha artabilir diyebiliriz. Sürpriz gelirle rahat bir nefes alabilirsin!

Gelelim aşka! Derin tutkular seni sarıyor... Mars'ın Oğlak burcuna geçişinin etkisiyle, partnerinle arandaki duygusal ve fiziksel bağın derinleşmesine odaklanacaksın. Ona daha yakın olmak ve heyecan verici şeyler paylaşmak gündeminde olacak. Duygularını dolu dizgin yaşadığın bugün, aklına estiğin gibi hareket edebilirsin. İşte bu da partnerini şaşırtacaktır. Ama birlikte yeni şeyler denemek ve haftaya hızlı başlamak ilişkinize iyi gelecektir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…