Sevgili İkizler, bugün gökyüzünde birtakım hareketlilikler var ve bu hareketliliklerin birtakım etkileri de olacak. Zira yönetici gezegenin Merkür, Uranüs ile karşı karşıya geliyor. Bu durum ise ikili ilişkiler ve ortaklıklar evini biraz sallayacak gibi görünüyor. Dış dünyadan veya iş ortaklarından gelen haberlerle beklenmedik ve şaşırtıcı gelişmeler yaşayabilirsin! Tam da bu noktada, iş ortaklığının sona ermesi gibi bir durumla karşı karşıya kalabilirsin ya da aklının ucundan bile geçmeyen bir teklif, aniden önüne çıkarak kafanı karıştırabilir.

Şimdi bir karar vermek ya da kendi yolunu çizmek için başkalarının düşüncelerine fazla takılmamaya çalış! Çünkü bugün çevrendeki herkes, seni şaşırtacak kadar radikal ve beklenmedik fikirlerle karşına çıkabilir. Bu durumda en iyi yol, kendi iletişim yeteneklerini kullanarak ortaya çıkan bu kaosu yönetmek olacaktır. Anlaşmalar ve önemli belgelerin imzalanması için ideal bir gün olmasa da yaratıcı fikirlerini hızlıca hayata geçirebilecek enerjiye sahip olduğunu da unutma!

Gelelim aşka! Merkür ve Uranüs'ün karşıt açısı, romantik ilişkilerinde iletişim kanallarını biraz zorlayacak gibi görünüyor. Sevdiğin kişiyle arandaki yüzeysel bir konuşma birdenbire tartışmaya dönüşebilir. Galiba ilişkiye bakış açın değişiyor... Aşka rağmen daha özgür olmak isteyeceksin. İşte bunu elde etmek için sakin olmalısın! Tabii eğer bekarsan, Uranüs, seni aşka yaklaştırabilir. Ancak değişken enerjinin tam da bugün yeni bir ilişki için ne kadar sürdürülebilir olduğunu sorgulamalısın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…