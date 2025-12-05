Sevgili İkizler, hazır mısın bugünün enerjisiyle dolup taşmaya? Merkür ve Jüpiter'in oluşturduğu üçgen, seni adeta bir sözcüye dönüştürüyor. Toplantılarda, fikirlerin hızla karşılık buluyor ve kalabalık ortamlarda adeta bir fikir lideri gibi öne çıkıyorsun. Bir proje önerisi, bir sunum veya şirketle ilgili bir değerlendirme yaparken, kritik cümleyi sen kurabilirsin.

Hafta sonu olmasına rağmen, günün ilerleyen saatlerinde bile uzun süredir beklediğin bir başvurunun sonucunu öğrenebilirsin. Yani bir görüşmenin olumlu cevabı veya kurulan yeni iş birliğiyle ilgili bir fırsat, kapını çalmak üzere. İşte bu fırsat, hayatına 'hareket ve büyüme' şeklinde yansıyabilir. Sıkı dur ve iş hayatında gücüne güç katmaya hazır ol, zira önünde adeta sonsuz bir yol var.

Gelelim aşka! Aşk hayatında ise, iletişim üzerinden gelişen bir enerji seni bekliyor. Belki biri sana beklediğinden daha net bir ilgi gösterebilir. Merkür ile Jüpiter'in etkisi ile şımartılmaya hazır olsan iyi edersin. Tabii eğer bir ilişkin varsa, geleceğe yönelik umut veren bir konuşmayla heyecanlı bir gün geçirebilirsin. Bu konuşma, belki de ilişkinin geleceğine dair yeni bir pencere açabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…