Sevgili İkizler, kariyer hayatında bugün Venüs ve Uranüs'ün karşı karşıya gelmesiyle birlikte zihinsel bir aydınlanma yaşayabilirsin. Bilinçaltının derinliklerinden gelen bir fikir, belki de uzun zamandır çözüm bekleyen bir sorununu çözebilir. Zira, içindeki analitik düşünür bugün sahneye çıkıyor ve tüm karmaşa içinde bile detayların ardındaki büyük resmi görmek konusunda olağanüstü bir yetenek sergiliyor.

Öte yandan çözüm odaklı bakış açın da bugün, düzenini sadeleştirme ve gereksiz yüklerden kurtulma isteğine dönüşüyor. Belki yeni bir çalışma metodu geliştirebilir, belki de daha pratik bir yol bulabilirsin. Bu tür yenilikler, profesyonelliğini artıracak ve kendini daha güçlü hissetmeni sağlayacaktır. Şimdi analitik zekanla güç toplama vakti, hadi harekete geç ve planlarını yap.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise bugün inişli çıkışlı bir hava hakim olabilir. Duygusal dengeni bozan biri, aynı zamanda kalbini hızla çarptıran kişi olabilir. Hislerin karmaşık, belirsiz ve belki de biraz korkutucu olsa da bu durumun tek taraflı olmadığını bil! Belki de ilişkin belirsizliğin getirdiği heyecanla besleniyordur, ne dersin? Bu dönem aşk hayatında ilginç ve belki de unutulmaz anılar yaşamana neden olabilir. Partnerinle sınırları aşmaya ne dersin? Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…