Sevgili İkizler, bugünün enerjisi biraz dalgalı olacak gibi görünüyor. Yönetici gezegenin Merkür'ün durağanlığı, zihnini bir yandan keskinleştirirken diğer yandan da biraz tedirgin edebilir. Bu durum, planladığın bir iş görüşmesi, önemli bir toplantı veya belki de bir yazışmanın beklediğinden biraz farklı ilerlemesine neden olabilir. Bu durum seni biraz gerse de, doğru kelimeleri bulman durumunda günü lehine çevirebilirsin.

Kariyer hayatında ise bir konuda aslında ne kadar haklı olduğunu fark edebilirsin. Ancak, birinin seni yanlış anladığını görebilirsin ve bu durumu düzeltmek için biraz diplomasi gerektirecektir. Kısacası bugün, doğru kelimeler konusunda her zamankinden hassas olmalısın. Sakin ve diplomatik bir şekilde ilerleyerek düzeni de korumalısın!

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise eski defterlerin açılması söz konusu olabilir. Belki partnerin kafanın dalgın olduğunu fark edip 'beni dinlemiyorsun' diyerek eski konuları yeniden açabilir ya da geçmişin izlerinden doğan küçük bir kıskançlık krizi tartışmaya dönüşebilir. Bu durumda sakin kalmak ve durumu açıklığa kavuşturmak için empati yapmak önemli olacaktır. Öte yandan aklında ya da kalbinde geçmiş canlanıyorsa, belki de bu ilişkiden gitme vakti gelmiştir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…