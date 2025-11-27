Sevgili İkizler, bugün gökyüzündeki enerjiler biraz dalgalı bir seyir izleyecek gibi duruyor. Yönetici gezegenin Merkür'ün durağanlığı, zihninde bir yandan keskin bir odaklanma sağlarken, diğer yandan bir miktar tedirginlik hissi yaratabilir. Bu durum, belki de bir iş görüşmesi, önemli bir toplantı veya bir yazışma gibi planladığın bir durumun, beklediğinden biraz farklı bir seyir izlemesine neden olabilir. Bu durum seni bir miktar gerse bile, doğru kelimeleri bulup durumu lehine çevirebilecek bir yeteneğe sahipsin.

Öte yandan bu süreç, kariyer hayatında belki de bir konuda ne kadar haklı olduğunu anlama fırsatın olabilir. Ancak birinin seni yanlış anladığını fark edebilir ve bu durumu düzeltmek için biraz diplomasiye ihtiyaç duyabilirsin. Bugün, doğru kelimeleri seçmek konusunda her zamankinden daha hassas olman gerekebilir. Sakin ve diplomatik bir şekilde ilerleyerek, düzeni koruma konusunda da özen göstermelisin. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…