Sevgili İkizler, bugünün enerjisi aşk hayatında bazı eski defterlerin yeniden açılmasına yol açabilir. Belki sevgilin, dalgın olduğunu fark ettiği bir anda, 'Beni dinlemiyorsun' diyerek geçmişte kalan konuları yeniden gündeme getirebilir. Ya da belki de geçmişin izlerinden doğan bir kıskançlık krizi, beklenmedik bir tartışmayı tetikleyebilir.

Bu tür durumlarla karşılaştığında, sakin kalmak ve durumu açıklığa kavuşturmak için empati yapmak oldukça önemli olacaktır. Unutma ki her tartışma aslında bir çözüm sürecidir ve senin de bu süreçte elinden gelenin en iyisini yapman gerekmektedir. Öte yandan, eğer aklında ya da kalbinde sahiden geçmiş yeniden canlanıyorsa, belki de bu ilişkiden ayrılmanın zamanı gelmiş olabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…