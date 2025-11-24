Sevgili İkizler, bugün aşk rüzgarları senin yönünde esiyor! Gökyüzündeki Merkür ile Venüs'ün romantik dansı, senin için tatlı bir tesadüf yaratabilir. Belki bir yolda, belki bir mesajda, belki sosyal medyada, belki de bir bakışın içinde bile bir uyum hissedeceksin. Kalbini hızlandıracak biriyle karşılaşabilirsin ve bu sefer sadece merak değil, aynı zamanda açık bir heyecan da duyabilirsin ona karşı.

Bu heyecan, seni kararsızlıklardan ve ikilemlerden kurtaracak bir anahtar olabilir. Belki de toksik bir ilişkinin ruhunda bıraktığı izlerden arınmanı sağlayacak bir fırsat. Bu yüzden, kendini aşkın sihirli kanatlarına bırakın ve uçuşa geç! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…