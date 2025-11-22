Sevgili İkizler, bugün gökyüzündeki iki büyük oyuncu Merkür ve Jüpiter'in muhteşem dansı, senin için adeta bir enerji fırtınası yaratıyor. Bu kozmik enerji, belki de hiç beklemediğin bir yerden, belki de hiç ummadığın bir zamanda karşına çıkacak ve hayatına renk katacak. Belki bir bakış, belki bir gülümseme, belki de bir sohbet; beklenmedik bir ilgi ile günün bir anda şekillenebilir.

Öte yandan bugün, partnerinle iletişiminde de esneklik ve anlayışı ön planda tutman gerekiyor. Belki de bir süredir üzerinde durduğun bir konuda, bugün farklı bir bakış açısı kazanabilirsin. Gökyüzünü saran bu kozmik enerjiyle aşk hayatında yeni bir sayfa açabilirsin. Bu romantik pazar sabahında, kendini bolca şımartmaya ve sevgiye de hazır ol. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…