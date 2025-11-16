Sevgili İkizler, bu Pazartesi gününe beklenmedik bir enerji ile giriş yapmaya hazırsın. Güneş ve Satürn'ün oluşturduğu üçgen, aşk hayatında zihinsel berraklığı arttırıyor ve belki de bir süredir beklediğin o netliği sağlıyor. Flört ettiğin kişiyle yaptığın konuşmalar daha açık, daha dürüst ve kararlı bir hale geliyor. Belki de bu, henüz ilişki başlamadan, ne istediğini net bir şekilde dile getirmen ve bu durumun huzuru beraberinde getirmesi anlamına geliyor.

Eğer şu anda bir ilişkin varsa, partnerin ile haftanın planlarını düzenlemeyi ihmal etme. Bu, hem ona daha fazla zaman ayırabilmeni, hem de ilişkine biraz daha heyecan katabilmeni sağlayacak. Belki birlikte yeni bir hobiye başlarsınız, belki de birlikte izlemek istediğiniz bir filmi plana eklersiniz. Kim bilir, belki de birlikte yeni bir yemek tarifi denersiniz. Sonuçta, birlikte geçirilen zaman, ilişkinizin daha da güçlenmesine yardımcı olacaktır. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…