Sevgili İkizler, bugün aşk hayatında kalbinin ritmi, adeta bir davulun ritmik vuruşları gibi hissedilecek. Yeni insanlarla tanışmaya açık ol, çünkü belki de bugün hayatının aşkıyla karşılaşabilirsin. Kim bilir, belki de bir yabancının ilgisi, seni beklenmedik bir sürprizle karşı karşıya bırakabilir.

Öte yandan mevcut ilişkilerde ise samimi ve açık iletişim, duygusal bağları daha da kuvvetlendirecek. Belki de partnerinden beklenmedik bir jest alabilirsin. Bu jest, romantizmi bir üst seviyeye taşıyabilir, aşkını yeniden alevlendirebilir. Tüm bunlar olurken belki de bugün, kalbinin ritmini daha önce hiç olmadığı kadar hissedeceksin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…