Sevgili İkizler, bugün gökyüzünün en büyük ve en parlak yıldızı Jüpiter'in, romantizmin ve duygusal enerjinin sembolü Ay ile birlikte harika bir dansa adım attığını müjdelemek istiyoruz. Bu göksel buluşma, aşk hayatında tutkuların tavan yapacağı bir dönemin habercisi olacak. Beklenmedik bir anda, kalbindeki arzuların bir hayli arttığını hissedebilirsin.

Ancak bu durum aynı zamanda dengeni koruma konusunda zorluklar yaşamana neden olabilir. Çünkü, partnerinle aranda süregelen güç dengesi, tatlı bir çekişmeye dönüşebilir. Belki de 'ben daha iyi bilirim' tarzında bir yarışa girebilirsiniz. Bu dönemde aşkın sıcaklığı, birbirinizi unutmanızı engellese de, ilişkinizi yıpratabilecek bir etkisi olabilir. Bu nedenle, belki de bu süreçte tutkularını kontrol etmeye odaklanman daha sağlıklı olabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…