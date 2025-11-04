Sevgili İkizler, bugün aşk hayatında biraz hareketlilik olabilir. Belki de uzun süredir farkında olmadığın, belki de bilinçaltına ittiğin bazı duyguların gün yüzüne çıkabilir. Bu duygular, belki de platonik olarak adlandırdığın bir ilişkinin aslında daha fazlası olduğunu sana gösterebilir. O sadece hayallerini süsleyen kişi, beklenmedik bir şekilde hayatının gerçek bir parçası haline gelebilir.

Ama dur daha bitmedi! Bugün, belki de geçmişinden biriyle yeniden bağlantı kurma ihtimalin de var. Belki de eski bir sevgili, belki de eski bir arkadaş... Kim bilir? Bu kişiyle olan 'tesadüfi' yazışman ya da aniden başlayan konuşman aslında Dolunay'ın kaderini şekillendirmesi olabilir. Yani, evet, gökyüzündeki bu büyülü ay, hayatında yeni bir sayfa açabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…