Sevgili İkizler, bugün Süper Dolunay bilinçaltının en derin, en gizemli köşelerine doğru bir yolculuğa çıkarıyor. Güneş, gizemli ve tutkulu Akrep burcunda seyrederken, Ay ise hırslı ve kararlı Boğa burcunda parlıyor. Bu da belki de bugüne önce göz ardı ettiğin veya farkında olmadığın bir durumun, belki de gizli kalmış bir meselelerin artık gün yüzüne çıkma zamanının geldiğini işaret ediyor.

Özellikle de iş hayatında bir projenin perde arkasında neler döndüğünü, bir ekibin iç dinamiklerini daha net bir şekilde görmeye başlayacaksın. Bu, hedeflerini sessiz sedasız ama aynı zamanda stratejik bir şekilde yeniden planlama fırsatı yakalayacağın anlamına geliyor. İpleri eline almanın tam sırası... Her şeyi yönetebilecek güçte olduğunu unutma!

Gelelim aşka! Aşk hayatında ise belki de uzun zamandır farkında olmadığın veya sakladığın duygular ortaya çıkabilir. Platonik olarak nitelendirdiğin bir ilişki, beklenmedik bir şekilde somut bir hale bürünebilir. Tabii bu sırada geçmişte unuttuğunu düşündüğün biriyle yeniden iletişime geçme olasılığın da oldukça yüksek. İşte bu 'rastgele' yazışma ya da aniden başlayan konuşma aslında Dolunay'ın kaderini şekillendirmesi olabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…