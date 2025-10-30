Sevgili İkizler, bugün senin için oldukça önemli bir gün olacak gibi görünüyor. Merkür ve Plüton'un oluşturduğu altmışlık kombinasyonu, finansal konularda stratejik düşünme yeteneğini artırıyor. Borçlarını ödeme, kredi çekme veya ortaklaşa gelir elde etme gibi konular üzerinde düşünüyorsan, bugün bu konulardaki içgüdülerinin son derece keskin olduğunu hissedeceksin. Bu, kârlı bir hamle yapmak için mükemmel bir zaman olabilir.

Kariyer hayatında ise gizli desteklerin öne çıktığı bir dönemdesin. Belki de birinin senin adına konuştuğunu veya perde arkasında senin için yol açtığını öğrenebilirsin. Görünen o ki fikirlerinin derinliği ve sözlerinin etkileyiciliği sayesinde, insanlar senin vizyonuna güveniyor. Şimdi bu güven ile güçlenme ve yeni bir düzen inşa etme vakti!

Gelelim aşka! Bugün, aşk hayatında oldukça şehvetli bir atmosferin hakim olduğunu söyleyebiliriz. Uzun süredir gizli kalmış duyguların bugün bir anda su yüzüne çıkabilir. Yasak bir yakınlaşma yaşayabilir, eski bir sevgilinden beklenmedik bir mesaj alabilir veya bastırılmış arzularının kabarması ile sınırlarını aşabilirsin. Şimdi kalbin hızla atıyor olabilir ama emin ol, aklın da hâlâ oyunda. Yani senin için en iyi olanı yapabileceksin! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…