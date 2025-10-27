Sevgili İkizler, bugün iletişim yeteneklerin göz kamaştırıyor. Özellikle eğitim, dijital ya da geleneksel medya sektörlerinde yer alıyorsan, adeta bir yıldız gibi parlamaya hazır olmalısın. Zira, Mars ve Jüpiter'in mükemmel uyumu bugün, senin gibi konuşma, öğretme ya da yazma yeteneklerine sahip olanları adeta bir çekim merkezi haline getiriyor.

Tabii tüm gözler üzerindeyken, dikkatli de olmalısın! Çünkü hiç beklemediğin bir iş arkadaşının veya yönetecinin fikirlerini sahiplenme çabalarıyla karşılaşabilirsin. Bu noktada, zekanı ve diplomatik yeteneklerini devreye sokarak durumu çözümleyebilirsin. Yeni insanlarla tanışmak ve bağlantılar kurmak için harika bir gün olduğunu unutma. Bir sunum, röportaj veya yazılı bir proje beklenenden daha fazla ilgi çekebilir; bu yüzden kendini ifade etmekten çekinme. Ayrıca karşındaki her kim olursa olsun, projeye dair detayları daima dijital olarak paylaşmayı tercih et.

Aşk hayatına dair bir notumuz da var! Sıkı dur, bu aralar farklılıklar senin için heyecan verici olabilir... Uzakta yaşayan biriyle iletişimin güçlenebilir ve hatta aranızda romantik bir kıvılcım bile doğabilir. Ancak aşırı özgürlük arzun, mevcut ilişkini tehlikeye atabilir. Bu yüzden dengeli olmaya çalışsan iyi edersin. Basit yazışmalar, romantik olmasa da aşılan bazı sınırlar sana heyecan getirse de ilişkine mutsuzluk getirebilir, değil mi? Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…