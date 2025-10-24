Sevgili İkizler, bugün senin günün! Yönetici gezegenin Merkür, Jüpiter ile uyumlu bir açı yaparak seni adeta bir yıldız gibi parlatıyor. Sözlerin büyüleyici, fikirlerin çarpıcı ve çevren adeta senin ışığından ilham alıyor. İş ortaklıkları, sunumlar, yazılı işler ve eğitim alanında adeta bir patlama yaşanabilir. Hafta sonu olmasına rağmen yeni insanlarla tanışabilir, belki de hayatını değiştirecek bir görüşme yapabilirsin.

Kariyerinde büyük bir genişleme dönemi kapıda. Bugün atacağın minik bir adım, ileride büyük bir fırsata dönüşebilir. İnsan ilişkilerindeki becerini kullan. Çünkü Merkür enerjisi ile beslenen gökyüzü, sana güçlü destekçiler getiriyor. Her 'merhaba' demen, potansiyel bir başarıya dönüşebilir, bizden söylemesi!

Biraz da aşk konuşalım mı? Bugün, aşk hayatında ise neşe dolu bir enerji hakim. Sosyal çevrenden biri sana beklenmedik bir ilgi gösterebilir. Bir mesajla başlayan iletişim, kısa sürede duygusal bir yakınlığa dönüşebilir. Merkür ile Jüpiter üçgeninin etkisi altındaki ilişkilerin de gündemi değişecek. Bugünün anahtar kelimesi samimiyet olacak! Aşkta mutlu olmak istiyorsan, artık sırlardan kurtul ve ne hissediyorsan söyle. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…