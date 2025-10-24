Sevgili İkizler, bugün aşk hayatında çılgın bir enerji seni bekliyor. Sosyal çevrenden birinin sana karşı beklenmedik bir ilgi göstermesiyle, bir anda kendini kalbinin hızlı atışlarına bırakabilirsin. Belki de bir mesajla başlayan bu iletişim, kısa sürede duygusal bir yakınlığa, belki de aşka dönüşebilir.

Gökyüzünde Merkür ile Jüpiter'in oluşturduğu üçgenin etkisi altındaki ilişkilerin de gündemi değişecek. Bu değişim, belki de uzun zamandır beklediğin bir yenilik olabilir. Bugünün anahtar kelimesi, samimiyet. Aşkta mutlu olmak istiyorsan, artık sırlardan kurtulma zamanı geldi. Ne hissediyorsan, ne düşünüyorsan, ne istiyorsan, bunları açıkça ifade etme zamanı. Kendi duygularını saklamak yerine, onları paylaş. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…