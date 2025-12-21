Sevgili İkizler, bu haftanın genelinde maddi konular ve ortaklaşa elde edilen kaynaklarla ilgili konular gündeminin ana maddeleri haline geliyor. Zira Venüs'ün Oğlak burcuna geçişi, maddi konularda daha stratejik ve planlı düşünmene yardımcı oluyor. Bu dönemde borç-alacak dengelerini gözden geçirmek, primlerini değerlendirmek veya yatırımlar yapmak konusunda daha ciddi ve kararlı olabilirsin. Parayla ilgili önemli kararlar almak için oldukça uygun bir süreç, kazanmak için bu süreci dikkatle değerlendir!

Öte yandan Venüs Neptün arasındaki gergin açı, özellikle haftanın ortasında iş hayatında biraz belirsizlik yaratabilir. Bir vaat ya da söz seni heyecanlandırsa da, detayları görmeden hızla hareket etmekten kaçınmalısın. Şimdi, gökyüzündeki dönüşüme rağmen kararlılığını korumalı, kendinden emin bir şekilde hareket etmelisin!

Peki ya aşk? Aşk hayatına gelirsek, bu hafta derin duyguların ve tutkuların arttığını görebilirsin. Haliyle, partnerinle arandaki bağın daha da güçleneceği bir dönemdesin. Ancak kıskançlık ya da yanlış anlamalara karşı dikkatli olman gerekiyor. Çünkü aşkta tutkuların artması, aşırı sahiplenme ve paylaşamama duygularını da güçlendirebilir. Görünen o ki kritik bir süreç, zorlu bir aşk yolculuğu seni bekliyor! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…