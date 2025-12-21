onedio


İkizler Burcu right-white
22 - 28 Aralık 2025, Haftalık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
21.12.2025 - 18:01

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! İkizler ve yükselen İkizler burçları 22 Aralık - 28 Aralık haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 22 Aralık - 28 Aralık haftan nasıl geçecek? Bu hafta İkizler ve yükselen İkizler burçlarını neler bekliyor?

İşte, İkizler ve yükselen İkizler burcuna özel haftalık burç yorumları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bu haftanın genelinde maddi konular ve ortaklaşa elde edilen kaynaklarla ilgili konular gündeminin ana maddeleri haline geliyor. Zira Venüs'ün Oğlak burcuna geçişi, maddi konularda daha stratejik ve planlı düşünmene yardımcı oluyor. Bu dönemde borç-alacak dengelerini gözden geçirmek, primlerini değerlendirmek veya yatırımlar yapmak konusunda daha ciddi ve kararlı olabilirsin. Parayla ilgili önemli kararlar almak için oldukça uygun bir süreç, kazanmak için bu süreci dikkatle değerlendir! 

Öte yandan Venüs Neptün arasındaki gergin açı, özellikle haftanın ortasında iş hayatında biraz belirsizlik yaratabilir. Bir vaat ya da söz seni heyecanlandırsa da, detayları görmeden hızla hareket etmekten kaçınmalısın. Şimdi, gökyüzündeki dönüşüme rağmen kararlılığını korumalı, kendinden emin bir şekilde hareket etmelisin! 

Peki ya aşk? Aşk hayatına gelirsek, bu hafta derin duyguların ve tutkuların arttığını görebilirsin. Haliyle, partnerinle arandaki bağın daha da güçleneceği bir dönemdesin. Ancak kıskançlık ya da yanlış anlamalara karşı dikkatli olman gerekiyor. Çünkü aşkta tutkuların artması, aşırı sahiplenme ve paylaşamama duygularını da güçlendirebilir. Görünen o ki kritik bir süreç, zorlu bir aşk yolculuğu seni bekliyor! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
