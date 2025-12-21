onedio
22 Aralık - 28 Aralık İkizler Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

İkizler Burcu right-white
22 - 28 Aralık 2025, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
21.12.2025 - 18:01

Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 22 Aralık - 28 Aralık haftasında İkizler ve yükselen İkizler burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bu hafta sağlığın için daha ciddi ve disiplinli olmalısın. Venüs'ün Oğlak burcuna adım atması, bedenine daha düzenli ve sistemli bir bakış açısı getiriyor. Belki de bu hafta, biraz daha fazla kendine zaman ayırmalısın. Hatta haftaya uykularını düzene sokarak başlamaya ne dersin? Zira, bu aralar biraz daha erken yatıp biraz daha erken kalkman gerekebilir. 

Kas-iskelet sistemine de biraz daha fazla özen göstermenin zamanı geldi. Belki bir spor salonuna üye olabilir, belki de evde yapabileceğin basit egzersizlerle kaslarını güçlendirebilirsin. Artık kendinle ilgili hiçbir şeyi ertelememeli, 'sonra bakarım' dememelisin. Bedenine şifa olmanın şimdi tam sırası! Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

