Sevgili İkizler, bu hafta sağlığın için daha ciddi ve disiplinli olmalısın. Venüs'ün Oğlak burcuna adım atması, bedenine daha düzenli ve sistemli bir bakış açısı getiriyor. Belki de bu hafta, biraz daha fazla kendine zaman ayırmalısın. Hatta haftaya uykularını düzene sokarak başlamaya ne dersin? Zira, bu aralar biraz daha erken yatıp biraz daha erken kalkman gerekebilir.

Kas-iskelet sistemine de biraz daha fazla özen göstermenin zamanı geldi. Belki bir spor salonuna üye olabilir, belki de evde yapabileceğin basit egzersizlerle kaslarını güçlendirebilirsin. Artık kendinle ilgili hiçbir şeyi ertelememeli, 'sonra bakarım' dememelisin. Bedenine şifa olmanın şimdi tam sırası! Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…