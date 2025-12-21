Sevgili İkizler, bu hafta aşk hayatında romantik bir rüzgar esiyor. Kalbinin derinliklerinde yatan duyguların ve tutkuların arttığını hissedebilirsin. Bu, partnerinle arandaki bağın daha da kuvvetleneceği bir dönem anlamına geliyor. Bu hafta aşkın büyüsüne kapılmışken, kıskançlık ya da yanlış anlamalara karşı dikkatli olmanda fayda var.

Zira, aşkta tutkuların artması, bazen aşırı sahiplenme ve paylaşamama duygularını da beraberinde getirebilir. Bu nedenle, bu hafta aşk hayatında dikkatli adımlar atman gerekiyor. Aşkın seni sürüklediği bu yolculukta, duygularının seni yanıltmamasına özen göster. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…