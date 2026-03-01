onedio
İkizler Burcu right-white
2 - 8 Mart 2026, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
01.03.2026 - 18:01

Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 2 Mart - 8 Mart haftasında İkizler ve yükselen İkizler burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün gökyüzü sana bir mesaj gönderiyor. Başak burcunda gerçekleşen Ay tutulması, mide ve sindirim sistemimi mercek altına alıyor. Bu durum, zihinsel stresin fiziksel yorgunluğa dönüşme potansiyelini artırabilir. İşte bu yüzden sakin kalmaya çalışmalı ve stresli durumlarla başa çıkmak için derin nefes almayı ve meditasyon gibi rahatlama tekniklerini kullanmayı düşünmelisin.

Haftanın ilerleyen günlerinde ise Jüpiter'in desteğiyle enerjinin yükseldiğini hissedeceksin. Ancak bu enerjiyi korumak için düzenli uyku alışkanlıklarını gözden geçirmen önemli. Geç saatlere kadar uyanık kalmak ve düzensiz uyku saatleri, bağışıklık sistemini zayıflatabilir ve genel sağlığını olumsuz etkileyebilir; bizden söylemesi! Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
