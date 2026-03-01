Sevgili İkizler, bugün gökyüzü sana bir mesaj gönderiyor. Başak burcunda gerçekleşen Ay tutulması, mide ve sindirim sistemimi mercek altına alıyor. Bu durum, zihinsel stresin fiziksel yorgunluğa dönüşme potansiyelini artırabilir. İşte bu yüzden sakin kalmaya çalışmalı ve stresli durumlarla başa çıkmak için derin nefes almayı ve meditasyon gibi rahatlama tekniklerini kullanmayı düşünmelisin.

Haftanın ilerleyen günlerinde ise Jüpiter'in desteğiyle enerjinin yükseldiğini hissedeceksin. Ancak bu enerjiyi korumak için düzenli uyku alışkanlıklarını gözden geçirmen önemli. Geç saatlere kadar uyanık kalmak ve düzensiz uyku saatleri, bağışıklık sistemini zayıflatabilir ve genel sağlığını olumsuz etkileyebilir; bizden söylemesi! Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…