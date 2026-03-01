Sevgili İkizler, bu hafta aşk hayatında iniş çıkışlar olabilir. Zira, zaman zaman duygularının karışmasına neden olan Venüs ve Neptün'ün birleşimi, Ay tutulmasının netliğiyle çarpışıyor. Ve bu çarpışma ise bir de kafa karışıklığına neden oluyor. Yani bu karmaşık enerjiler, hem aklını hem de kalbini etkiliyor.

Eğer bekar bir İkizler burcuysan, bu hafta aşkta biraz daha dikkatli olmanda fayda var. Birine fazla anlam yükleyerek sonradan hayal kırıklığına uğrama riskin oldukça yüksek. Bu nedenle, duygularını kontrol altında tutmak ve acele kararlar vermemek önemli.

Tabii bir ilişkin varsa, bu hafta partnerinin senden sakladığı bir gerçeği tesadüfen öğrenebilirsin. Bu durum, ilişkindeki dengeleri altüst edebilir. Bu nedenle, ilişkindeki iletişimi güçlü tutmak ve açıkça konuşmak önemli olabilir. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…