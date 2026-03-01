onedio
2 Mart - 8 Mart İkizler Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

İkizler Burcu right-white
2 - 8 Mart 2026, Haftalık Aşk Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
01.03.2026 - 18:01

İkizler ve yükselen İkizler burçlarının aşkla imtihanını ve 2 Mart - 8 Mart haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre İkizler ve yükselen İkizler burçlarının 2 Mart - 8 Mart haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, İkizler ve yükselen İkizler burcu haftalık aşk yorumları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bu hafta aşk hayatında iniş çıkışlar olabilir. Zira, zaman zaman duygularının karışmasına neden olan Venüs ve Neptün'ün birleşimi, Ay tutulmasının netliğiyle çarpışıyor. Ve bu çarpışma ise bir de kafa karışıklığına neden oluyor. Yani bu karmaşık enerjiler, hem aklını hem de kalbini etkiliyor.

Eğer bekar bir İkizler burcuysan, bu hafta aşkta biraz daha dikkatli olmanda fayda var. Birine fazla anlam yükleyerek sonradan hayal kırıklığına uğrama riskin oldukça yüksek. Bu nedenle, duygularını kontrol altında tutmak ve acele kararlar vermemek önemli.

Tabii bir ilişkin varsa, bu hafta partnerinin senden sakladığı bir gerçeği tesadüfen öğrenebilirsin. Bu durum, ilişkindeki dengeleri altüst edebilir. Bu nedenle, ilişkindeki iletişimi güçlü tutmak ve açıkça konuşmak önemli olabilir. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

