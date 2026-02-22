onedio
23 Şubat - 1 Mart İkizler Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

İkizler Burcu right-white
23 Şubat 2026 - 1 Mart 2026, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

22.02.2026 - 18:01

Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 23 Şubat - 1 Mart haftasında İkizler ve yükselen İkizler burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bu hafta Merkür retrosu başlıyor ve bu durumun sağlığın üzerinde de bazı etkileri oluyor. Eski bir rahatsızlık hatırlanacak, belki de bir süredir unuttuğun bir durum tekrar gündemine gelebilir. Ama endişelenme, bu durumun büyüyeceği anlamına gelmiyor. Aslında, bu sadece daha önce göz ardı ettiğin bir konunun sana hatırlatılması.

Tam da bu noktada devreye sağlıkla ilgili farklındalıklar giriyor. Kontrol randevusu almayı düşünmek, belki de yarım bıraktığın bir tedaviyi tamamlamak iyi bir fikir olabilir. Unutma ki sağlık her zaman önceliklidir ve gökyüzünün bu küçük hatırlatması, sağlığına olan özenini yeniden hatırlaman için bir fırsat olabilir. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

