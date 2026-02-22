Sevgili İkizler, bu hafta Merkür retrosu başlıyor ve bu durumun sağlığın üzerinde de bazı etkileri oluyor. Eski bir rahatsızlık hatırlanacak, belki de bir süredir unuttuğun bir durum tekrar gündemine gelebilir. Ama endişelenme, bu durumun büyüyeceği anlamına gelmiyor. Aslında, bu sadece daha önce göz ardı ettiğin bir konunun sana hatırlatılması.

Tam da bu noktada devreye sağlıkla ilgili farklındalıklar giriyor. Kontrol randevusu almayı düşünmek, belki de yarım bıraktığın bir tedaviyi tamamlamak iyi bir fikir olabilir. Unutma ki sağlık her zaman önceliklidir ve gökyüzünün bu küçük hatırlatması, sağlığına olan özenini yeniden hatırlaman için bir fırsat olabilir. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…