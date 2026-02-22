Sevgili İkizler, bu hafta senin için biraz hareketli geçecek gibi görünüyor. Haftanın ortasında, iletişimin gezegeni Merkür, durağan konuma geçiyor. Bu, özellikle sözleşmeler, yazışmalar ve planlamalar konusunda ekstra dikkatli olman gerektiğini işaret ediyor. İçgüdülerine hemen yanıt vermek yerine, bir adım geri atıp düşünerek ilerlemen daha sağlıklı sonuçlar doğurabilir. Unutma ki eski bir projen yeniden gündemine gelebilir ve bu durum senin için yeni fırsatlar sunabilir.

Haftanın sonlarına doğru ise iş ortamında beklenmedik bir değişiklik söz konusu olabilir. Programında kaymalar yaşanabilir, planladığın bir toplantı iptal olabilir ya da belirli bir planın ertelenebilir. Ancak bu durum, senin için en büyük avantaja dönüşecek. Çünkü, bu tür değişimlere hızlı bir şekilde adapte olabilme yeteneğin ve gözlem sürecini bu durumu en iyi şekilde yönetmen için sana yardımcı olacak. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…