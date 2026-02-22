Sevgili İkizler, bu haftanın sonuna doğru, Merkür retrosunun başlamasıyla birlikte eski aşkların yeniden canlanabileceği bir döneme giriyoruz. Bu, geçmişten bir aşkla tekrar iletişim kurma ihtimalinin arttığı bir zaman dilimi demek.

Ancak, bu dönüş sadece romantik nostaljiyi canlandırmakla kalmıyor... Aynı zamanda hayatının bu bölümünden alacağın dersleri de ön plana çıkarıyor. Eski bir defteri yeniden açmayı düşünüyorsan, neden bir zamanlar kapandığını hatırlamak ve üzerinde biraz düşünmek sana daha sağlıklı kararlar almanda yardımcı olabilir.

Aşk, çoğu zaman mantığın önüne geçebilecek bir duygu olsa da bu dönemde düşünmeden hareket etmekten kaçınmanı öneriyoruz. Aşk konusunda aceleci davranmak yerine, durumları analiz etmek ve mantıklı kararlar almak senin için daha iyi sonuçlar doğurabilir. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…