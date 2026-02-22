onedio
23 Şubat - 1 Mart İkizler Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

İkizler Burcu right-white
23 Şubat 2026 - 1 Mart 2026, Haftalık Aşk Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
22.02.2026 - 18:01

İkizler ve yükselen İkizler burçlarının aşkla imtihanını ve 23 Şubat - 1 Mart haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre İkizler ve yükselen İkizler burçlarının 23 Şubat - 1 Mart haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, İkizler ve yükselen İkizler burcu haftalık aşk yorumları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bu haftanın sonuna doğru, Merkür retrosunun başlamasıyla birlikte eski aşkların yeniden canlanabileceği bir döneme giriyoruz. Bu, geçmişten bir aşkla tekrar iletişim kurma ihtimalinin arttığı bir zaman dilimi demek.

Ancak, bu dönüş sadece romantik nostaljiyi canlandırmakla kalmıyor... Aynı zamanda hayatının bu bölümünden alacağın dersleri de ön plana çıkarıyor. Eski bir defteri yeniden açmayı düşünüyorsan, neden bir zamanlar kapandığını hatırlamak ve üzerinde biraz düşünmek sana daha sağlıklı kararlar almanda yardımcı olabilir.

Aşk, çoğu zaman mantığın önüne geçebilecek bir duygu olsa da bu dönemde düşünmeden hareket etmekten kaçınmanı öneriyoruz. Aşk konusunda aceleci davranmak yerine, durumları analiz etmek ve mantıklı kararlar almak senin için daha iyi sonuçlar doğurabilir. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

