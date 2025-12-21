Sevgili İkizler, bu hafta finansal konular ve ortaklaşa yürütülen maddi işler gündeminde yer alabilir. Venüs'ün Oğlak burcuna adım atmasıyla birlikte, maddi konularda daha stratejik bir düşünce yapısına bürüneceksin. Bu süreç, borç ve alacaklarını yeniden düzenlemek, primlerini gözden geçirmek veya yeni yatırımlar yapmayı düşünmek gibi konularda daha kararlı ve ciddi bir tutum sergilemeni sağlayabilir. Parayla ilgili önemli kararlar almak için oldukça uygun bir süreçtesin, bu yüzden bu süreci kazançlı bir şekilde değerlendirmek için dikkatle incelemelisin.

Ancak Venüs ve Neptün arasındaki gergin açı, haftanın ortasında iş hayatında bir miktar belirsizliğe neden olabilir. Bir söz veya vaat seni heyecanlandırsa da, tüm detayları göz önünde bulundurmadan hızlıca harekete geçmekten kaçınmanızda fayda var. Gökyüzündeki bu dönüşüm sürecinde bile kararlılığını koruman ve kendine güvenerek hareket etmense son derece önemli! Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…