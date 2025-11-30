Sevgili İkizler, bu ayın ilk günlerinden itibaren Dolunay'ın güçlü ışığı altında kariyerine yeni bir bakış açısı katacaksın. Şimdi hedeflerini yeniden belirlemeye var mısın? Yıl bitmeden kendine bambaşka bir yol çizmeli, iş dünyasında yerini değiştirmeye cesaret etmelisin. Belki de sektör değiştirmeyi bile düşünmeli, sınırlarını aşmalısın. Konfor alanından çıkmaya cesaret edersen, kazanacağın bir döneme giriyorsun.

Ayın ortasında ise Mars'ın Satürn'le girdiği kare açıdan da etkileneceksin. Bu noktada kariyer yolunda bazı engeller ve gecikmelerle karşılaşsan da disiplinli ve planlı adımlar, bu engelleri hızla aşmanı sağlayacak. Zaten uzun vadede güç kazanacağın da aşikar. Ancak finansal konularda dikkat ve öngörüye ihtiyacın var. Akılcı adımlar at, kendinden emin bir şekilde ilerle ve güçlü ol. İstikrarlı bir değişim çabasının karşısında kimse duramaz, unutma!

Biraz da aşktan söz edelim! Aşk hayatına gelince, İkizler Dolunayı'nın büyülü enerjisi sürprizlerle geliyor. Bu ay, ilişkilerde sadece tutku değil; derin duygusal bağları fark etme ve empati kurma şansı bulacaksın. Artık aşkta daha kararlı ve kendinden emin adımlar atmaya başlayacaksın. Eğer bir ilişkin varsa, niyetini belli edip yuva kurmayı düşünebilirsin. Tabii eğer bekarsan, heyecan aramadığını bilerek yol arkadaşını aramaya başlayabilirsin. Gelecek ay görüşmek üzere, sevgiyle kal…