Sevgili İkizler, bu haftanın ilk günlerinde, Merkür ve Jüpiter'in karşı karşıya gelmesiyle maddi konular adeta spot ışığı altına geliyor. Kazançlar, ödemeler, bütçe planları... Tüm bu konuları mercek altına alıyor ve büyük kararlar almak üzere, içinde uyanan isteğe odaklanıyorsun. Ancak hızlı adımlar atmak yerine sakin ve ölçülü ilerlemenin daha kazançlı olacağını unutmamalısın.

İş hayatında belki de bir projenin ya da görevin, maddi kazançlarını artırabilecek bir potansiyel taşıdığını fark edebilirsin. Haftanın sonlarına doğru ise Oğlak burcunda beliren Yeni Ay ile birilikte finansal kontrolü ele alma isteğin artabilir. Bu Yeni Ay, 'daha güvende hissetme' ihtiyacını karşılıyor ve seni daha huzurlu bir geleceğe yönlendiriyor.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise derinleşme zamanı... Haftanın başında Venüs ve Chiron'un karesi, bir ilişkide belki de daha önce dokunulmamış, hassas bir konuyu açığa çıkarabilir. Bu yüzleşme ise ilişkinin bağlarını zayıflatmak yerine, onları daha da güçlendirebilir. Sırlar, itiraflar, iltifatlar, belki de öfke patlamaları derken ilişkinde yepyeni bir güven alanı da oluşabilir. Kalbinde tüm taşlar yerine oturduğunda, aşk sana daha anlamalı gelebilir. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…