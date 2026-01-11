onedio
12 Ocak - 18 Ocak İkizler Burcu Haftalık Burç Yorumu

İkizler Burcu right-white
12 - 18 Ocak 2026, Haftalık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
11.01.2026 - 18:01

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! İkizler ve yükselen İkizler burçları 12 Ocak - 18 Ocak haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 12 Ocak - 18 Ocak haftan nasıl geçecek? Bu hafta İkizler ve yükselen İkizler burçlarını neler bekliyor?

İşte, İkizler ve yükselen İkizler burcuna özel haftalık burç yorumları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bu haftanın ilk günlerinde, Merkür ve Jüpiter'in karşı karşıya gelmesiyle maddi konular adeta spot ışığı altına geliyor. Kazançlar, ödemeler, bütçe planları... Tüm bu konuları mercek altına alıyor ve büyük kararlar almak üzere, içinde uyanan isteğe odaklanıyorsun. Ancak hızlı adımlar atmak yerine sakin ve ölçülü ilerlemenin daha kazançlı olacağını unutmamalısın. 

İş hayatında belki de bir projenin ya da görevin, maddi kazançlarını artırabilecek bir potansiyel taşıdığını fark edebilirsin. Haftanın sonlarına doğru ise Oğlak burcunda beliren Yeni Ay ile birilikte finansal kontrolü ele alma isteğin artabilir.  Bu Yeni Ay, 'daha güvende hissetme' ihtiyacını karşılıyor ve seni daha huzurlu bir geleceğe yönlendiriyor. 

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise derinleşme zamanı... Haftanın başında Venüs ve Chiron'un karesi, bir ilişkide belki de daha önce dokunulmamış, hassas bir konuyu açığa çıkarabilir. Bu yüzleşme ise ilişkinin bağlarını zayıflatmak yerine, onları daha da güçlendirebilir. Sırlar, itiraflar, iltifatlar, belki de öfke patlamaları derken ilişkinde yepyeni bir güven alanı da oluşabilir. Kalbinde tüm taşlar yerine oturduğunda, aşk sana daha anlamalı gelebilir. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

