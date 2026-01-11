Sevgili İkizler, bu hafta senin için sağlık odaklı geçecek gibi görünüyor. Zira Oğlak burcundaki Yeni Ay, sağlık konularını öne çıkarıyor ve özellikle mide ve sindirim sisteminle ilgili hassasiyetlere işaret ediyor. Bu hafta, duygusal dalgalanmaların iştahını etkilemesi muhtemel. Bu nedenle, özellikle hafta başında, düzensiz ve ağır yiyeceklerden kaçınmanda fayda var.

Abur cubur yemek yerine ev yapımı, sıcak ve sade yiyecekler senin için en iyisidir. Bu yiyecekler, hem bedenini rahatlatır hem de duygusal dengeni sağlar. Hafta sonuna doğru ise hem bedensel hem de ruhsal olarak kendini daha dengeli hissedeceksin. Böylece adeta anbean şifa bulacaksın! Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…