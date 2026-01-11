Sevgili İkizler, bu hafta aşk hayatında derinlemesine bir yolculuğa çıkmaya hazır mısın? Haftanın ilk günlerinde, Venüs ve Chiron'un oluşturduğu kare, ilişkinde belki de daha önce yüzleşmekten kaçındığın, hassas bir konuyu gündeme getirebilir. Ancak endişelenme, çünkü bu durum, ilişkinin temelini sarsmak yerine, onu daha da sağlamlaştırabilir.

Bu hafta, ilişkinde sırların, itirafların, iltifatların ve belki de öfke patlamalarının yer aldığı bir dönem olabilir. Ancak tüm bu duygusal dalgalanmaların sonucunda, ilişkinde yepyeni bir güven alanı oluşabilir. Bu, hem senin hem de partnerinin birbirine karşı daha açık ve dürüst olmanı sağlayabilir. Kalbinde tüm taşlar yerine oturduğunda, aşkın daha anlamlı ve değerli geldiğini fark edebilirsin. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…