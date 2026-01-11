Sevgili İkizler, bu haftanın ilk ışıklarıyla birlikte, Merkür ve Jüpiter'in karşı karşıya geliyor. Bu da senin için maddi konuları hayatın merkezine alıyor. İster kazançların, ister ödemelerin, isterse bütçe planların olsun... Tüm bu konular, adeta bir spot ışığının altına çıkıyor ve büyük kararlar almak için içinde bulunduğun isteği daha da güçlendiriyor. İşte burada önemli olan nokta, hızlı adımlar atmak yerine sakin ve ölçülü bir şekilde ilerlemek!

Tam da bu noktada, iş hayatında belki de farkında olmadan bir projenin ya da bir görevin, maddi kazançlarını artırabilecek bir potansiyel taşıdığını keşfedebilirsin. Bu, senin için büyük bir fırsat olabilir. Haftanın sonlarına doğru ise Oğlak burcunda beliren Yeni Ay ile birlikte ise 'daha güvende hissetme' ihtiyacın ön plana çıkıyor. Bu Yeni Ay, seni maddi anlamda güvence altında olmaya, daha huzurlu, daha güvende bir geleceğe yönlendiriyor. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…