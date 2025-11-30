Sevgili İkizler, bu ayın ilk günlerinde Dolunay'ın büyüleyici ve güçlü ışığı altında, kariyer hayatına yeni bir bakış açısı kazandıracaksın. Hazır mısın, yeni hedefler belirlemeye, belki de yıl bitmeden kendine bambaşka bir yol çizmeye? İş dünyasında yerini değiştirmek, belki de sektör değiştirmek gibi cesur adımlar atmaya ne dersin? Sınırlarını zorlamak, konfor alanından çıkmak belki de hayatının dönüm noktası olacak. Cesaretin topla ve bu yeni döneme adım at, çünkü kazançlı çıkacağın bir döneme giriyorsun.

Ayın ortasında ise, Mars'ın Satürn'le girdiği kare açının etkisini hissedeceksin. Kariyer yolunda bazı engeller ve gecikmelerle karşılaşabilirsin. Ancak disiplinli ve planlı adımlar atarak, bu engelleri hızla aşabilirsin. Uzun vadede güç kazanacağını unutma. Finansal konularda ise dikkatli ve öngörülü olman gerekiyor. Akılcı adımlarla kendinden emin bir şekilde ilerle ve güçlü ol. İstikrarlı bir değişim çabasının karşısında kimse duramaz, bunu aklınızdan çıkarma! Gelecek ay görüşünceye kadar şans seninle olsun…