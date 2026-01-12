onedio
Mevduat Faizleri Ne Kadar? 500 Bin TL'nin Aylık Getirisi Belli Oldu!

Mevduat Faizleri Ne Kadar? 500 Bin TL'nin Aylık Getirisi Belli Oldu!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
12.01.2026 - 13:14

Birçok kişi, tasarruflarını koruma ve değerlendirme yolunda bankaların sunduğu mevduat faizlerini tercih ediyor. Ancak, faiz oranlarının bankadan bankaya değişkenlik gösterdiği gerçeğini göz önünde bulundurarak, bu oranları düzenli bir şekilde izlemenin büyük önem taşıdığını unutmamak gerekir. 12 Ocak 2026 tarihinde belirlenmiş olan faiz getirileri, 500 bin TL'lik mevduatlar için geçerli olacaktır. Peki, hangi banka en yüksek faiz oranını sunuyor?

Bankalarda 500 bin TL'nin getirisi ne kadar?

İşte 500 bin TL'nin farklı bankalara göre 32 günlük getirisi

Not: Buradaki rakamlar, mevduat karşılaştırma sitelerinden alınmıştır. Bankaların uyguladığı farklı tarifeler olabilir. Bu nedenle aynı faiz oranında farklı kazançlar görülebilir. Detaylı bilgileri bankaların resmi sitelerinden almanızı tavsiye ederiz.

12 Ocak 2026 Bankaların Mevduat Faiz Oranları

12 Ocak 2026 Bankaların Mevduat Faiz Oranları

Birçok birey, tasarruflarını koruyup büyütmek amacıyla vadeli mevduat hesaplarına yöneliyor. Özellikle Türk Lirası bazında birikimi olan kişiler, 500 bin TL'lik tasarruflarını vadeli mevduata yatırma düşüncesindeyken, bankaların sunduğu faiz oranlarını detaylı bir şekilde ele alıyorlar. Bankaların faiz oranları arasında farklılıklar bulunabilir; ancak genel bir bakış açısıyla, bu oranların %30 ile %48 arasında değiştiğini söyleyebiliriz.

500 bin TL'lik bir mevduat için en fazla faiz geliri sunan bank, güncel verilere bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Bu nedenle, en güncel ve doğru bilgilere ulaşmak adına kapsamlı bir araştırma yapılması gerekmektedir. Bankaların faiz oranları, ekonomik durumlara ve merkez bankasının politikalarına bağlı olarak dalgalanabilir. Bu yüzden, yatırım yapmayı düşünen kişilerin, karar vermeden önce mevcut faiz oranlarını kontrol etmeleri ve bankaların sunduğu diğer avantajları da değerlendirmeleri son derece önemlidir.

500 Bin TL'nin Aylık Getirisi Ne Kadar?

500 Bin TL'nin Aylık Getirisi Ne Kadar?
  • Akbank 

Faiz Oranı: Yüzde 41

Net Kazanç: 14.827,4 TL

Vade Sonu Tutar: 514.827,4 TL

  • Garanti BBVA

Faiz Oranı: Yüzde 40

Net Kazanç: 14.465,75 TL

Vade Sonu Tutar: 514.465,75 TL

  • Ziraat

Faiz Oranı: Yüzde 40

Net Kazanç: 14.465,75 TL

Vade Sonu Tutar: 514.465,75 TL

  • Enpara

Faiz Oranı: Yüzde 38

Net Kazanç: 13.742,47 TL

Vade Sonu Tutar: 513.742,47 TL

  • QNB 

Faiz Oranı: Yüzde 41

Net Kazanç: 14.827,4 TL

Vade Sonu Tutar: 514.827,4 TL

  • Şekerbank 

Faiz Oranı: Yüzde 37

Net Kazanç: 13.380,82 TL

Vade Sonu Tutar: 513.380,82 TL

Faiz Oranı: Yüzde 38,5

Net Kazanç: 13.923,29 TL

Vade Sonu Tutar: 513.923,29 TL

  • YapıKredi 

Faiz Oranı: Yüzde 43

Net Kazanç: 13.893,78 TL

Vade Sonu Tutar: 513.892,78 TL

  • ING

Faiz Oranı: Yüzde 42,5

Net Kazanç: 13.260,79 TL

Vade Sonu Tutar: 513.260,79 TL

Yüzde 44 ve Üzeri Faiz Veren Bankalar

Yüzde 44 ve Üzeri Faiz Veren Bankalar
  • TEB

Faiz Oranı: Yüzde 44

Net Kazanç: 16.160,08 TL

Vade Sonu Tutar: 516.160,08 TL

  • HSBC

Faiz Oranı: Yüzde 44

Net Kazanç: 16.160,08 TL

Vade Sonu Tutar: 516.160,08 TL

  • Fibabanka

Faiz Oranı: Yüzde 44

Net Kazanç: 16.160,08 TL

Vade Sonu Tutar: 516.160,08 TL

*Söz konusu veriler, 12 Ocak tarihinde alınmıştır. Detaylı bilgi ve güncel fiyatlar için bankaların resmi kanallarını ziyaret ediniz.

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
