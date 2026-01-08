onedio
Mevduat Faizlerinde Son Durum: 250 Bin TL'nin Aylık Getirisi Belli Oldu!

Dilara Bağcı Peker
08.01.2026 - 16:33

Birçok vatandaşımız, birikimlerini mevduat hesaplarında değerlendirmeyi tercih ediyor. Özellikle yeni yılın ilk haftasında bankaların mevduat oranları merak konusu oldu. Bankalar, değişen faiz oranlarına göre mevduat hesaplarında düzenlemeye gidiyor. Hem bankalara hem de tutarlara göre mevduatlar değişiyor. 8 Ocak 2026 itibarıyla 250 bin TL'nin faiz getirisi de belli oldu! 

Peki bu oranlarla 250 bin TL'nin getirisi ne oluyor? Hangi bankanın faizi daha yüksek?

İşte 250 bin TL'nin bankalara göre 32 günlük getirisi!

Not: Buradaki rakamlar, mevduat karşılaştırma sitelerinden alınmıştır. Bankaların uyguladığı farklı tarifeler olabilir. Bu nedenle aynı faiz oranında farklı kazançlar görülebilir. Detaylı bilgileri bankaların resmi sitelerinden almanızı tavsiye ederiz.

Ocak 2026 Bankaların Mevduat Faiz Oranları

Birçok kişi, birikimlerini artırmak ve yatırım yapmak adına vadeli mevduat hesaplarını tercih eder. Türk Lirası cinsinden vadeli mevduat hesabı açmayı seçen yatırımcılar, genellikle 250 bin, 500 bin ve 1 milyon TL gibi tutarlar için sunulan faiz oranlarını yakından takip ederler.

Bazı bankalar, 250 bin TL'lik mevduat için faiz oranlarını yüzde 45'e kadar yükseltebiliyorlar. Peki 250 bin TL'lik bir mevduat için en yüksek faiz oranını hangi banka sunuyor?

250 Bin TL'nin Aylık Getirisi Ne Kadar?

  • Akbank 

Faiz Oranı: Yüzde 41,5

Net Kazanç: 7.504,11 TL

Vade Sonu Tutar: 257.504,11 TL

  • Garanti BBVA

Faiz Oranı: Yüzde 39,5

Net Kazanç: 7.142,47 TL

Vade Sonu Tutar: 257.142,47 TL

  • Ziraat

Faiz Oranı: Yüzde 40

Net Kazanç: 7.232,88 TL

Vade Sonu Tutar: 257.232,88 TL

  • İşbankası

Faiz Oranı: Yüzde 38,5

Net Kazanç: 6.961,64 TL

Vade Sonu Tutar: 256.961,64 TL

  • Enpara

Faiz Oranı: Yüzde 38

Net Kazanç: 6.871,23 TL

Vade Sonu Tutar: 256.871,23 TL

  • YapıKredi 

Faiz Oranı: Yüzde 43

Net Kazanç: 6.946,39 TL

Vade Sonu Tutar: 256.946,39 TL

  • QNB 

Faiz Oranı: Yüzde 40,75

Net Kazanç: 7.368,49 TL

Vade Sonu Tutar: 257.368,49 TL

Yüzde 44 ve Üzeri Faiz Veren Bankalar

  • Fibabanka

Faiz Oranı: Yüzde 44

Net Kazanç: 8.080,04 TL

Vade Sonu Tutar: 258.080,04 TL

  • TEB

Faiz Oranı: Yüzde 44

Net Kazanç: 8.080,04 TL

Vade Sonu Tutar: 258.080,04 TL

  • HSBC

Faiz Oranı: Yüzde 44

Net Kazanç: 8.080,04 TL

Vade Sonu Tutar: 258.080,04 TL

*Söz konusu veriler, 8 Ocak tarihinde alınmıştır. Detaylı bilgi ve güncel fiyatlar için bankaların resmi kanallarını ziyaret ediniz.

Dilara Bağcı Peker
