Mevduat Faizlerinde Son Durum: 250 Bin TL'nin Aylık Getirisi Belli Oldu!

Birçok vatandaşımız, birikimlerini mevduat hesaplarında değerlendirmeyi tercih ediyor. Özellikle yeni yılın ilk haftasında bankaların mevduat oranları merak konusu oldu. Bankalar, değişen faiz oranlarına göre mevduat hesaplarında düzenlemeye gidiyor. Hem bankalara hem de tutarlara göre mevduatlar değişiyor. 8 Ocak 2026 itibarıyla 250 bin TL'nin faiz getirisi de belli oldu!

Peki bu oranlarla 250 bin TL'nin getirisi ne oluyor? Hangi bankanın faizi daha yüksek?

İşte 250 bin TL'nin bankalara göre 32 günlük getirisi!

Not: Buradaki rakamlar, mevduat karşılaştırma sitelerinden alınmıştır. Bankaların uyguladığı farklı tarifeler olabilir. Bu nedenle aynı faiz oranında farklı kazançlar görülebilir. Detaylı bilgileri bankaların resmi sitelerinden almanızı tavsiye ederiz.