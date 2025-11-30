Sevgili İkizler, bu ay Merkür'ün Yay burcuna geçişiyle birlikte zihinsel tempomda bir artış yaşanacak. Bu durum, biraz daha odaklanma ihtiyacı doğurabilir. Fakat dikkat! Bu hızlı tempoda baş ağrısı ve yorgunluk gibi istenmeyen durumlarla karşılaşabilir. Tam da bu yüzden gün içinde kendine kısa molalar vermeli ve hafif yürüyüşler yapmalısın.

Aman dikkat bu arada, Dolunay'ın getirdiği yoğunluk, uyku düzenini biraz bozabilir. Uyandığında kendini hâlâ uykulu hissediyor ve gün boyu enerjik olamıyorsan, bunun sebebi Dolunay. İşte buna rağmen şifaya odaklan, bedenine iyi bak ve temponu biraz da düşür. En azından ay sonunda kendine dinlenme şansı, belki de bir tatil imkanı sağla. Gelecek ay görüşmek üzere, sağlıkla kal…