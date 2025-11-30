onedio
İkizler Burcu
Aralık 2025, Aylık Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
30.11.2025 - 18:01

Bu ay sağlık açısından dikkatli olmanız gereken süreçlerden geçeceğiz. Bu yüzden nelere dikkat etmeniz gerektiğini de dikkatle ele aldık. Peki, İkizler ve yükselen İkizler burçlarının Aralık ayı boyunca enerjisi nasıl olacak? Aralık ayında sağlık durumunuzda değişiklik olacak mı?

İşte, İkizler ve yükselen İkizler burçlarının sağlığı için gökyüzünden gelen öneriler!

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bu ay Merkür'ün Yay burcuna geçişiyle birlikte zihinsel tempomda bir artış yaşanacak. Bu durum, biraz daha odaklanma ihtiyacı doğurabilir. Fakat dikkat! Bu hızlı tempoda baş ağrısı ve yorgunluk gibi istenmeyen durumlarla karşılaşabilir. Tam da bu yüzden gün içinde kendine kısa molalar vermeli ve hafif yürüyüşler yapmalısın. 

Aman dikkat bu arada, Dolunay'ın getirdiği yoğunluk, uyku düzenini biraz bozabilir. Uyandığında kendini hâlâ uykulu hissediyor ve gün boyu enerjik olamıyorsan, bunun sebebi Dolunay. İşte buna rağmen şifaya odaklan, bedenine iyi bak ve temponu biraz da düşür. En azından ay sonunda kendine dinlenme şansı, belki de bir tatil imkanı sağla. Gelecek ay görüşmek üzere, sağlıkla kal…

