Sevgili İkizler, yeni yılın ilk ayından itibaren senin için Güneş ve Plüton'un Kova burcundaki büyüleyici kavuşumunu ön plana çıkıyor. Bu kavuşum, aşk hayatını sarsacak yoğun ve dönüştürücü etkiler yaratıyor.

Bir ilişkin varsa, hazır ol! Bu ilişki, hiç beklemediğin bir şekilde tamamen farklı bir boyuta taşınabilir. Tutkularının yüksek seviyede olacağı bu dönemde, bu tutkuların yüzeysel olmayacağını da belirtmeliyiz. Derin ve anlamlı hislerle dolu bu dönemde sürprizlere de hazır olmalısın! Ancak bir yandan da, seni artık mutlu etmeyen bir bağ varsa, bu dönemde onunla vedalaşman gerekebilir. İşte bunu iyi düşün! Gelecek ay görüşmek üzere, aşkla kal…