Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey Mart İkizler Burcu Aylık Sağlık Burç Yorumu

İkizler Burcu right-white
Mart 2026, Aylık Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
28.02.2026 - 18:01

Bu ay sağlık açısından dikkatli olmanız gereken süreçlerden geçeceğiz. Bu yüzden nelere dikkat etmeniz gerektiğini de dikkatle ele aldık. Peki, İkizler ve yükselen İkizler burçlarının Mart ayı boyunca enerjisi nasıl olacak? Mart ayında sağlık durumunuzda değişiklik olacak mı?

İşte, İkizler ve yükselen İkizler burçlarının sağlığı için gökyüzünden gelen öneriler!

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bu ay Merkür'ün geri hareketinin sonlandırmasıyla, sinir sistemini tükenmeye sürükleyen karmaşa nihayet son buluyor. Hatta karmaşanın yerini, huzur veren derin bir sessizlik alıyor. Zihninin içinde dönüp duran düşünceler, sürekli zonklama ya da o bitmek tükenmek bilmeyen uğultular bile sona eriyor.

Ve daha da güzeli, Mars'ın Balık burcundaki etkisi, sürekli çalışan ve seni uykusuz bırakan zihnini sakinleştirmek için seni suyun iyileştirici gücüne yönlendiriyor. Bu dönemde düzenli su tüketmekten tut da akşamları ayaklarını suda dinlendirmeye her alternatifi değerlendirebilirsin. Gelecek ay görüşmek üzere, sağlıkla kal…

