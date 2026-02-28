Sevgili İkizler, bu ay Merkür'ün geri hareketinin sonlandırmasıyla, sinir sistemini tükenmeye sürükleyen karmaşa nihayet son buluyor. Hatta karmaşanın yerini, huzur veren derin bir sessizlik alıyor. Zihninin içinde dönüp duran düşünceler, sürekli zonklama ya da o bitmek tükenmek bilmeyen uğultular bile sona eriyor.

Ve daha da güzeli, Mars'ın Balık burcundaki etkisi, sürekli çalışan ve seni uykusuz bırakan zihnini sakinleştirmek için seni suyun iyileştirici gücüne yönlendiriyor. Bu dönemde düzenli su tüketmekten tut da akşamları ayaklarını suda dinlendirmeye her alternatifi değerlendirebilirsin. Gelecek ay görüşmek üzere, sağlıkla kal…