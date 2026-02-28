Sevgili İkizler, bu ayın ilk günlerinde meydana gelen tam Ay tutulması, hayatının ritmini tamamen değiştirecek bir enerji yayıyor. Bu dönemde, aile yaşamınla iş hayatın arasındaki hassas dengeyi yeniden gözden geçirmen gerekebilir. Evdeki kısıtlamalarını kırıp iş dünyasına daha fazla enerji yatırma fırsatı bulabilirsin. Geçmişin ağırlığını omuzlarınızdan atıp kadersel bir hafiflik hissedeceksin. Bu süreç, iş yerindeki konumunu daha sağlam bir zemine oturtmana yardımcı olacak ve otoriteni kanıtlamanı sağlayacak.

Ayın ortasına geldiğimizde ise Mars'ın kariyer alanında ilerlemesiyle, hedeflerine ulaşmak için gereken mücadele azmini ve enerjisini kendinde bulacaksın. Stratejilerini uygulamaya koyarak ise rakiplerinin bir adım önüne geçeceksin. Gizli projelerinin meyvelerini toplamaya başlamanla birlikte, iş dünyasında gücünü daha da artıracağına da eminiz. Bu dönemde sergilediğin kararlılık ve azimle, profesyonel geleceğini tamamen istediğin gibi şekillendirecek güçtesin! Gelecek ay görüşünceye kadar şans seninle olsun…