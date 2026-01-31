Sevgili İkizler, bu ay senin için oldukça hareketli bir dönem olacak. 18 Şubat'ta Güneş, Balık burcuna taşınacak ve bu, kariyer hayatında belki ilk bakışta belirsiz gibi görünen ancak aslında seni daha da ileriye taşıyacak olan bir dizi gelişmeyi beraberinde getirecek. Tabii belirsizlikler biraz tedirgin edici olabilir ancak Şubat ayı boyunca 'her şeyin cevabını hemen almalıyım' düşüncesini bir kenara bırakmanı öneriyoruz. Çünkü bu ay, mantığını biraz rafa kaldırıp sezgilerinle hareket etmek çok işine yarayacak!

Ayrıca unutma ki Merkür retrosu da var! Ay başından itibaren başlayan bu retro, geçmişte tamamlanmamış bir işin yeniden gündemine gelmesine sebep olabilir. Daha önce gözden kaçırdığın bir detay ya da yanlış anlaşıldığı için üzerinde durmadığın bir konu, bu kez lehine işleyebilir. Bu dönemde hızlı kararlar yerine, detayları gözden geçirme ve düzenleme sürecine odaklanman, ön plana çıkmanı sağlayabilir. Bu retro döneminden en kârlı çıkan sen olabilirsin! Gelecek ay görüşünceye kadar şans seninle olsun…