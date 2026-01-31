onedio
Şubat İkizler Burcu Aylık Sağlık Burç Yorumu

İkizler Burcu right-white
Şubat 2026, Aylık Sağlık Burç Yorumu

31.01.2026 - 18:01

Bu ay sağlık açısından dikkatli olmanız gereken süreçlerden geçeceğiz. Bu yüzden nelere dikkat etmeniz gerektiğini de dikkatle ele aldık. Peki, İkizler ve yükselen İkizler burçlarının Şubat ayı boyunca enerjisi nasıl olacak? Şubat ayında sağlık durumunuzda değişiklik olacak mı?

İşte, İkizler ve yükselen İkizler burçlarının sağlığı için gökyüzünden gelen öneriler!

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bu ay Merkür'ün Balık burcuna geçmesi ile birlikte zihinsel ve fiziksel dengen biraz sarsılabilir. Aynı anda birden fazla işe odaklanma eğilimin, gün içerisinde seni yorabilir ve nefesini fark etmeden tutmana neden olabilir. Hatta yemek yerken bile zihnini durduramayabilirsin. Bu durum, Şubat ayı boyunca yorgunluk hissinin artmasına sebep olabilir. 

Bir de Merkür retrosunun başlaması ile eski bir alışkanlığın bedenin üzerindeki etkisini yeniden hatırlamana neden olabilir. Daha önce 'idare eder' diyerek görmezden geldiğin bir rutin artık işlemeyebilir. Bu ayın enerjisi, sağlığını düzeltmekten kaçındığın detaylarda saklı olduğunu sana hatırlatıyor. Hadi kendine yeni bir düzen kur. Zihnini boşalt ve bedenini dinlendir. Gelecek ay görüşmek üzere, sağlıkla kal…

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
