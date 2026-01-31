Sevgili İkizler, bu ay Merkür'ün Balık burcuna geçmesi ile birlikte zihinsel ve fiziksel dengen biraz sarsılabilir. Aynı anda birden fazla işe odaklanma eğilimin, gün içerisinde seni yorabilir ve nefesini fark etmeden tutmana neden olabilir. Hatta yemek yerken bile zihnini durduramayabilirsin. Bu durum, Şubat ayı boyunca yorgunluk hissinin artmasına sebep olabilir.

Bir de Merkür retrosunun başlaması ile eski bir alışkanlığın bedenin üzerindeki etkisini yeniden hatırlamana neden olabilir. Daha önce 'idare eder' diyerek görmezden geldiğin bir rutin artık işlemeyebilir. Bu ayın enerjisi, sağlığını düzeltmekten kaçındığın detaylarda saklı olduğunu sana hatırlatıyor. Hadi kendine yeni bir düzen kur. Zihnini boşalt ve bedenini dinlendir. Gelecek ay görüşmek üzere, sağlıkla kal…