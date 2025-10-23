Sevgili İkizler, bugün gökyüzündeki hareketlilik seni etkisi altına alıyor! Plüton’un mistik ve gizemli büyüsü seni bugün derin bir tutkunun kollarına atıyor. Bu, aşk hayatında beklenmedik ve belki de daha önce hiç deneyimlemediğin bir dönemi başlatıyor.

Eğer bir partnerin varsa, aranızdaki bağın derinleşeceği, belki de hiç beklemediğin bir yakınlığın ortaya çıkacağı bir döneme giriyorsun. Bu dönemde sıradan öpücükler, basit jestler ve rutinler yetmeyecek; ruhunu doyuracak, seni fiziksel ve ruhsal olarak tatmin edecek bir bağ arayışına girebilirsin.

Öte yandan eğer bekarsan veya henüz kalbin boşsa, bu dönemde aşk hayatında hem çekici hem de biraz tehlikeli bir enerji söz konusu. Karşına çıkan kişi, adeta ruhunu okuyabilir ve seni derinden etkileyebilir. Bu kişiye karşı savunmasız kalabilirsin, sanki seni yıllardır tanıyormuş gibi hissettirebilir. Ancak unutma, aşk da olsa, dikkatli olmakta fayda var. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…