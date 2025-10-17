Sevgili İkizler, bugün Güneş ve Chiron'un gökyüzünde karşı karşıya geldiği bir dönemdeyiz. Bu dönem, iç dünyanda birçok duygusal dalgalanma yaşamana neden olabilir. Ancak unutma ki hislerini ve düşüncelerini içinde tutmanın hiçbir faydası yok. Aksine, bu durum yanlış anlaşılmaların boyutunu büyütebilir.

Özellikle partnerinle arandaki ilişkinde, hislerini ve düşüncelerini açıkça ifade etmek önemli. Bu, ilişkinin sağlığı ve huzuru için kritik bir adım olabilir. Unutma ki ilişkini en güzel duygularla taçlandırmak için bu son şansın olabilir. Tabii eğer bekarsan, bugün kelimelerin yarattığı bir bağ, kalbine dokunabilir. Belki de uzun zamandır beklediğin o kişiyle karşılaşmak üzeresindir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…