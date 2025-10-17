onedio
18 Ekim Cumartesi İkizler Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

İkizler Burcu
18 Ekim 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
17.10.2025 - 18:05

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. İkizler ve yükselen İkizler burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 18 Ekim Cumartesi günü İkizler ve yükselen İkizler burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 18 Ekim Cumartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, İkizler ve yükselen İkizler burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugünün gündemi 'zihin yorgunluğu' ve bu durumun bedensel halsizliğe nasıl yol açtığı üzerine olacak. Biliyoruz ki, İkizler burcu insanları sosyal olmayı, konuşmayı ve paylaşımda bulunmayı çok sever. Ancak bugün, uzun süreli konuşmaların veya sosyal medya kullanımının senin enerjini emebileceği bir gün olabilir. Söz konusu durum, seni hem zihinsel hem de bedensel olarak yorabilir.

Peki, bu durumda ne yapmalı? İşte size bir önerimiz var: Bol oksijenli yürüyüşler. Doğa ile iç içe, temiz hava alabileceğin bir yürüyüş, zihninin tazelenmesine yardımcı olabilir. Bugün kendine biraz daha fazla zaman ayır ve enerjini yeniden toplamak için bir içinden geçenlere kulak ver. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
