Sevgili İkizler, bugün enerjin tavan yapacak ve düşüncelerin seni harekete geçirecek. Güneş ile Chiron'un karşı karşıya geldiği bu dönemde, kariyerinle ilgili önemli bir yüzleşme yaşaman gerekiyor. Belki de çok yönlü olmanın getirdiği dağınıklık, artık seni biraz yoruyor ve belirli bir alanda derinleşmenin zamanı geldi diye düşünüyorsun. Bu noktada, kimin sesini dinleyeceğine karar vermen gerekiyor: Kalabalığın mı, yoksa iç sesinin mi?

Finansal konulara odaklandığında ise bugün beklenmedik bir fırsatın kapını çalabileceği unutma. Ancak bu fırsat, belki de geçmişte kalan bir güvensizliğini de alevlendirebilir. Şimdi kendine 'hak ediyorum ve istiyorum' diyebilmen ise bugün yapacağın en güçlü ve en değerli yatırım olacak.

Gelelim aşka! Bugün hislerini, düşüncelerini içinde saklamaman gerektiğini unutma... Partnerine hislerini ve düşüncelerini açıkça ifade et, aksi takdirde yanlış anlaşılmaların boyutu büyüyebilir. İlişkini en güzel duygularla taçlandırmak için bu belki de son şansın olabilir! Öte yandan eğer bekarsan, bugün kelimelerin yarattığı bir bağ, kalbine dokunabilir. Peki sen, onunla konuşmaya hazır mısın? Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…