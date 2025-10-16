Sevgili İkizler, bugün Güneş ve Jüpiter'in oluşturduğu kare açı, zihnini hızlandıracak ve adeta bir beyin fırtınası içerisine gireceksin. İşte tam da bu noktada, yaratıcılığının doruk noktasına ulaşacak ve yeni fikirler, bağlantılar birbiri ardına havada uçuşacak. Ancak burada önemli bir noktaya dikkat çekmek istiyorum: Her fikri hemen hayata geçirmek konusunda aceleci olmamalısın.

Zira bugün Jüpiter, sana büyük düşünmeyi öğretirken, Güneş ise 'önce temeli sağlam kur' mesajını veriyor. Özellikle ekip çalışmalarında, fikirlerinin öncüsü olabilirsin ama detayları atlamamaya özen göstermelisin. Bu da seni yurt dışı bağlantılı bir iş, bir seminer ya da fırsata götürebilir. Bu tür konularda heyecanına kapılmadan plan yapmanı öneririz. Eğer gerçekten uzun vadeli bir şeyse, bu fırsat seni zirveye taşıyabilir.

Sıra geldi aşka! Bugün rüzgar oldukça hızlı esiyor... Yani birisi kalbini ansızın çalabilir, öylesine başlayan bir sohbet derinleşebilir. Ancak fazla hızlı bağ kurma konusunda dikkatli olmalısın. Karşındaki kişiyi biraz tanımadan idealize etme eğilimin olabilir. İşte bu yüzden bugün duyguların büyüleyici olsa da bir o kadar da sisli olduğunu fark ederek gerçek sevgi için yakınlaşmalara zaman ayırmalısın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…