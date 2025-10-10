Sevgili İkizler, bugün iş hayatında ufak çaplı bir fırtına kopabilir. Venüs ile Satürn'ün karşıt konumda olması, özellikle iletişim konusunda yanlış anlaşılmaları tetikleyebilir. E-postaların, toplantıların, belki de imzalamak üzere olduğun sözleşmeler... Bugün tüm bu detayları iki kez gözden geçirmende fayda var. Bu ekstra dikkat ve özen, seni olası bir karmaşadan veya yanılgıdan koruyacaktır.

Öte yandan iş yerinde mesai arkadaşlarınla fikir ayrılığına düşme ihtimalin de var. Ancak burada önemli olan, düşüncelerini üstü kapalı, neşeli ve esprili bir dille anlatmak kaçınmak. Bunun yerine net ve kararlı bir şekilde ifade etmelisin kendini. Bu hem saygınlığını artıracak hem de karizmanı koruyacaktır. Kısacası, Satürn işleri karıştırmadan dikkatli ve akılcı olsan iyi edersin.

Gelelim aşka! Bugün partnerinle arandaki iletişim biraz sessizleşebilir. Sevdiğin kişiye, duygularını anlatmak yerine içine kapanmayı tercih edebilirsin. Kararsızlığın ya da iç dünyandaki gel-gitler seni sessizleştiriyorsa, belki de hislerini paylaşmanın zamanı gelmiştir. İçinden geleni söylemek ya da birbirinizi anlamaya çalışmak bu sessizliği bozabilir. Görünen o ki bugün aşk, konuşmaktan çok anlamakla büyüyecek... Bakalım, içindeki düğümler nasıl çözülecek? Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…