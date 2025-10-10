Sevgili İkizler, bugün senin için biraz karmaşık bir gün olabilir. Gökyüzündeki dans eden yıldızlar, Venüs ile Satürn'ün karşıt konumda olmasını işaret ediyor. Bu durum, aşk hayatında bazı durgunluklara sebep olabilir. Partnerinle arandaki iletişim biraz daha sessiz, biraz daha içe dönük olabilir. Sanki bir şeyler söylemek istiyor ama bir türlü çıkmıyor gibi hissedebilirsin.

Belki de sevdiğin kişiye karşı duygularını tam anlamıyla ifade etmekte zorlanıyorsun. İçinde bir kararsızlık, belki de bir çelişki hissediyor olabilirsin. Bu durum, senin normalde canlı ve enerjik olan iletişimini biraz sessizleştirebilir.

Eğer iç dünyandaki bu gelgitler seni sessizleştiriyorsa, belki de hislerini paylaşmanın zamanı gelmiştir. İçinden geleni söylemek, duygularını açığa çıkarmak bu sessizliği bozabilir. Belki de birbirinizi daha iyi anlamaya çalışmak, bu durgun dönemi aşmana yardımcı olabilir. Galiba, bugün aşk konuşmaktan çok anlamakla büyüyecek. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…