onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Neler Oluyor? Bu Kez Balıkesir’de İHA Düştü!

Neler Oluyor? Bu Kez Balıkesir’de İHA Düştü!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
20.12.2025 - 13:24

Balıkesir'in Manyas ilçesine bağlı Salur Mahallesi’nde bir insansız hava aracı (İHA) boş bir araziye düştü. Tarımsal araziye düşen İHA'yı çiftçiler buldu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. 

Öte yandan 19 Aralık Cuma günü Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir mahalleye İHA düşmüştü.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Düşen İHA’dan ilk görüntüler:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
14
12
4
2
2
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın