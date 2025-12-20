onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Yapay Zeka Kullanmak Beynimizi Aptallaştırıyor mu?

Yapay Zeka Kullanmak Beynimizi Aptallaştırıyor mu?

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
20.12.2025 - 23:53

MIT’de yapılan bir araştırma, yazı yazarken yapay zekâ kullanan kişilerin beyinlerinde eleştirel düşünme ve bilişsel işlemle ilişkili ağların daha az çalıştığını ortaya koydu. Çalışmaya göre ChatGPT gibi araçlardan yararlanan katılımcılar, hem zihinsel olarak sürece daha az dahil oluyor hem de ürettikleri metinlere sonradan hâkim olmakta zorlanıyor. Bulgular, yapay zekâ destekli yazımın uzun vadede öğrenme ve düşünme becerilerini zayıflatabileceği yönündeki kaygıları artırıyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

"Beyin aktivitesi azalıyor"

"Beyin aktivitesi azalıyor"

MIT tarafından bu yıl yayımlanan bir çalışma, deneme yazarken ChatGPT’den yararlanan kişilerin, yazım sürecinde bilişsel işleme ile bağlantılı beyin ağlarında daha düşük düzeyde aktivite sergilediğini gösterdi.

EEG yöntemiyle yapılan ölçümlerde, yapay zekâ desteğiyle yazı yazan katılımcıların ürettikleri metinlere sonradan atıfta bulunmakta ve içerik hatırlamakta zorlandıkları tespit edildi.

Araştırmacılar, elde edilen sonuçların öğrenme becerilerinde yaşanabilecek olası bir gerilemeye işaret ettiğini ve bu etkinin acilen daha kapsamlı biçimde incelenmesi gerektiğini vurguladı.

Eleştirel düşünme zayıflıyor.

Eleştirel düşünme zayıflıyor.

Carnegie Mellon Üniversitesi ile Microsoft’un birlikte yürüttüğü bir başka çalışma, yapay zekâya duyulan güven arttıkça eleştirel düşünmeye ayrılan çabanın azaldığını ortaya koydu.

Haftada en az bir kez yapay zekâ araçlarını kullanan 319 beyaz yakalı çalışanla yapılan ankette, katılımcıların bu sistemlere hangi tür görevleri devrettiği analiz edildi. Sonuçlar, araçların yetkinliğine duyulan yüksek güvenin, problem çözme sürecinde zihinsel katılımı belirgin biçimde düşürdüğünü gösterdi.

Araştırmacılar, yapay zekânın kısa vadede verimliliği artırabileceğini ancak uzun vadede bireylerin bağımsız düşünme ve sorgulama becerilerini zayıflatma riski taşıdığı uyarısında bulundu.

Yüksek not alınıyor ama öğrenme süreci sekteye uğruyor.

Yüksek not alınıyor ama öğrenme süreci sekteye uğruyor.

University College London’dan Prof. Wayne Holmes, yapay zekânın eğitim alanında hızla yaygınlaşmasına karşı daha ihtiyatlı bir yaklaşım benimsenmesi gerektiğini dile getiriyor.

Holmes, yapay zekâ kullanımının bazı mesleklerde “bilişsel körelme” riskini beraberinde getirdiğini savunuyor. Harvard Tıp Fakültesi’nin bir çalışmasına atıfta bulunan Holmes, yapay zekâ destekli sistemlerin kimi doktorların performansını yükseltirken, bazıları için olumsuz sonuçlar doğurabildiğine dikkat çekiyor.

Holmes’a göre öğrenciler yapay zekâ yardımıyla daha yüksek notlara ulaşabilir; ancak esas tehlike, bu sürecin derinlemesine öğrenme yerine yüzeysel bilgi edinimini teşvik etmesi.

"Yapay zekayı öğretmen gibi kullanın"

"Yapay zekayı öğretmen gibi kullanın"

OpenAI’de uluslararası eğitimden sorumlu Jayna Devani, yapay zekânın öğrenme üzerindeki etkilerine dair yürütülen tartışmaların şirket tarafından yakından takip edildiğini ifade ediyor.

BBC’ye değerlendirmelerde bulunan Devani, ChatGPT’nin bir “cevap üretme aracı” olarak değil; rehberlik eden, özel ders mantığıyla kullanılan bir yardımcı olarak görülmesi gerektiğini belirtiyor.

Özellikle geç saatlerde destek arayan öğrenciler için yapay zekânın önemli bir boşluğu doldurabileceğini söyleyen Devani, doğru ve amaçlı kullanımın öğrenme sürecini hızlandırabileceğini savunuyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın