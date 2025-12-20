Yapay Zeka Kullanmak Beynimizi Aptallaştırıyor mu?

OpenAI’de uluslararası eğitimden sorumlu Jayna Devani, yapay zekânın öğrenme üzerindeki etkilerine dair yürütülen tartışmaların şirket tarafından yakından takip edildiğini ifade ediyor.

BBC’ye değerlendirmelerde bulunan Devani, ChatGPT’nin bir “cevap üretme aracı” olarak değil; rehberlik eden, özel ders mantığıyla kullanılan bir yardımcı olarak görülmesi gerektiğini belirtiyor.

Özellikle geç saatlerde destek arayan öğrenciler için yapay zekânın önemli bir boşluğu doldurabileceğini söyleyen Devani, doğru ve amaçlı kullanımın öğrenme sürecini hızlandırabileceğini savunuyor.