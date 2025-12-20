Yapay Zeka Kullanmak Beynimizi Aptallaştırıyor mu?
MIT’de yapılan bir araştırma, yazı yazarken yapay zekâ kullanan kişilerin beyinlerinde eleştirel düşünme ve bilişsel işlemle ilişkili ağların daha az çalıştığını ortaya koydu. Çalışmaya göre ChatGPT gibi araçlardan yararlanan katılımcılar, hem zihinsel olarak sürece daha az dahil oluyor hem de ürettikleri metinlere sonradan hâkim olmakta zorlanıyor. Bulgular, yapay zekâ destekli yazımın uzun vadede öğrenme ve düşünme becerilerini zayıflatabileceği yönündeki kaygıları artırıyor.
"Beyin aktivitesi azalıyor"
Eleştirel düşünme zayıflıyor.
Yüksek not alınıyor ama öğrenme süreci sekteye uğruyor.
"Yapay zekayı öğretmen gibi kullanın"
